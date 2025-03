Messina, visite oculistiche gratuite organizzate dall’Unione italiana dei Ciechi

StrettoWeb

Numerosi i messinesi che hanno partecipato alle visite oculistiche gratuite, organizzate dalla sezione provinciale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: oltre 50 le visite, in due giorni, all’interno della Settimana mondiale del Glaucoma, promossa in Italia dalla sezione dell’Agenzia internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb Italia Ets). Grazie alle complete strumentazioni del laboratorio oculistico dell’Uici Messina, la dottoressa Claudio Azzaro, oftalmologa, che lavora presso l’ambulatorio, ha potuto così dare riscontro alle domande dei tanti pazienti.

“Il glaucoma dà sintomi soltanto nelle fasi più avanzate della patologia – spiega Claudia Azzaro – portando direttamente alla cecità. Oggi, però, abbiamo la possibilità di accorgersi per tempo della malattia o, addirittura, individuare i soggetti più a rischio di svilupparla. È importante, quindi, la prevenzione per poi agire in caso con le terapie: basta una misurazione della pressione dell’occhio e un esame del fondo oculare. Durante le due giornate – osserva l’oculista – abbiamo individuato soggetti che erano a rischio, altri con glaucoma in fase iniziale e persone per fortuna sane. Bisogna prevedere un controllo annuale agli occhi per anticipare eventuali condizioni che possano portare a un peggioramento della vista”. Sono oltre 60 milioni nel mondo le persone affette da glaucoma – secondo i dati dell’Oms – circa un milione in Italia.

