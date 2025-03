Messina: viola la misura del divieto di avvicinamento alla moglie, 48enne arrestato

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, a Letojanni, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati, disposta dal Gip del Tribunale di Messina, nel novembre 2024, a seguito di reiterate denunce per maltrattamenti, con accuse di minacce e aggressioni nei confronti del coniuge.

L’arresto è stato operato, in flagranza differita, dopo che la vittima aveva denunciato ai Carabinieri della Stazione di Letojanni di essere stata avvicinata dal marito, nonostante questi fosse sottoposto al divieto disposto dal Giudice.

Nell’immediatezza dei fatti, i militari dell’Arma hanno avviato accertamenti, condotti anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di risalire alla dinamica dei fatti e verificare che, la notte del 4 marzo, l’indagato, mentre si trovava a bordo di uno scooter, con fare insistente, si era avvicinato alla vittima che si trovava sull’autovettura, nelle vicinanze della sua abitazione. Una volta definito il quadro indiziario, l’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.

