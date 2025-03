Messina, i vigili del fuoco salvano alcuni gattini appena nati

StrettoWeb

Oggi, 23 marzo 2025, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati, per l’ennesima volta, i protagonisti di un salvataggio di alcuni gattini appena nati. Alle ore 12 circa, la Sala Operativa VF è stata allertata da una chiamata di soccorso per estrarre dall’interno di un tombino, dei gattini, in zona Mili Marina, esattamente nella strada vecchia, adiacente alla strada statale. All’arrivo sul posto la squadra proveniente dalla sede di Via Salandra con APS, ha subito constatato che si trattava di mici appena nati, addirittura ancora legati tra di loro dal cordone ombelicale. La mamma gatta non era più riuscita a tirarli fuori da li dentro.

Così, anche con l’aiuto di una signora che ha fornito gentilmente un trasportino, i VF sono riusciti a salvare i gattini e adagiarli dentro il trasportino, permettendo alla mamma gatta di entrare al suo interno e prendersene cura. Contestualmente sono stati avvisati i Vigili urbani per intervenire per la loro tutela e salvaguardia.

