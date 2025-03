Messina, in via Napoli “parcheggiata” una vasca da bagno

StrettoWeb

“Parcheggiare” una vasca da bagno? No, non è uno scherzo. È successo davvero in via Napoli a Messina, dove qualcuno ha lasciato una vasca in mezzo alla strada, occupando uno spazio come se fosse un’auto. “Questo non è un nostro disservizio, questa è inciviltà! L’abbandono di rifiuti ingombranti sulla strada è un reato e causa disagi per tutti. Smaltire correttamente è un dovere civico”, è quanto scrive Messinaservizi, la società partecipata che si occupa di raccolta rifiuti.

“Non ci sono scuse per comportamenti del genere. La città è di tutti, rispettiamola“, conclude Messinaservizi.

