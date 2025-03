Messina verso la Bandiera Blu: confronto sul futuro della costa messinese

StrettoWeb

Venerdì 14 marzo, presso il Salone degli Specchi di Messina, si terrà l’evento “Messina verso la Bandiera Blu”, un’importante occasione di confronto sulle strategie per il miglioramento della qualità ambientale e la valorizzazione delle coste messinesi. L’incontro, promosso dal Comune di Messina, patrocinato dalla Città Metropolitana di Messina, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e amministratori locali, con l’obiettivo di approfondire i criteri per l’ottenimento della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio e i servizi offerti ai bagnanti.

Il programma

I lavori inizieranno alle ore 9.30 con i saluti istituzionali del sindaco di Messina Federico Basile, del comandante della Capitaneria di Porto Luciano Pischedda e del componente della IV Commissione Ambiente e Territorio ARS Giuseppe Lombardo. A seguire, dalle 9.45, si entrerà nel vivo della discussione con l’intervento di Claudio Mazza, presidente FEE, che illustrerà il valore della Bandiera Blu e la sua rilevanza per lo sviluppo sostenibile del litorale. Con lui interverranno Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e Ivo Blandina, amministratore della Marina del Nettuno, che condivideranno esperienze e progetti avviati nei rispettivi territori per migliorare la qualità delle spiagge e dei servizi connessi.

In particolare, i sindaci Danilo Lo Giudice e Cateno De Luca condivideranno l’esperienza dei loro comuni, Santa Teresa di Riva e Taormina, nel percorso per l’ottenimento e il mantenimento della Bandiera Blu. Dalle 11 il focus si sposterà sulle nuove concessioni demaniali e sul decreto regionale 34 del 19 febbraio 2025, con gli interventi del direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio e dell’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti, che approfondiranno gli aspetti normativi e amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo.

L’evento si concluderà alle 12 con l’intervento finale di Claudio Mazza, che parlerà della certificazione Green Key, altro riconoscimento internazionale della FEE per le strutture turistiche che adottano pratiche di sostenibilità ambientale. “Messina verso la Bandiera Blu” sarà quindi un momento cruciale per tracciare il percorso della città verso standard sempre più elevati di sostenibilità e qualità ambientale, puntando al raggiungimento di un obiettivo che rappresenterebbe un valore aggiunto per il territorio e per la sua vocazione turistica.

