Messina: il Verona Trento ospita il convegno su Cybersecurity e Intelligenza Artificiale

L’ISS Verona Trento di Messina sarà il centro di un importante evento dedicato alla cybersecurity e all’intelligenza artificiale, che si svolgerà oggi nell’ambito delle celebrazioni per l’International Women’s Day. Organizzato dall’ISS Verona Trento, dal Google Developer Group Nebrodi, Women TechMakers e dall’Ordine degli Ingegneri di Messina, il convegno esplorerà le sfide e opportunità legate alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali nell’era dell’IA. Porteranno i saluti la dirigente prof.ssa Simonetta Di Prima, il presidente dell’Ordine Ingegneri di Messina ing. Santi Trovato e l’organizer GDG Dott. Salvino Fidacaro.

L’evento

L’evento sarà inoltre dedicato alla memoria di Salvatore Todaro, responsabile della sicurezza informatica dell’Università di Messina, scomparso prematuramente il 15 febbraio 2025. Durante il convegno verrà osservato un minuto di silenzio in suo onore. Un programma ricco di interventi di esperti. Dalle 15:30 alle 20:00, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a talk specialistici tenuti da professionisti del settore, tra cui Antonella Rotondo, Francesco Longo, Salvino Fidacaro, Rosita Artigliere e Francesco Pagano.

Tra i temi trattati: Cybersecurity per gli utenti online e prevenzione dei rischi; Hacking etico e ricerca in ambito ingegneristico; Intelligenza artificiale e minacce alla sicurezza; Privacy e protezione dei dati nell’era digitale.

Ingresso gratuito, ma posti limitati a 80. Registrazione obbligatoria: https://bit.ly/me_iwd2025. Gli ingegneri possono iscriversi sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Messina per ottenere crediti formativi. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia, offrendo un’opportunità di confronto con esperti del settore e approfondimenti sulle ultime tendenze in materia di sicurezza informatica e IA.

