Messina: vandalizzata l’auto del comandante Giardina

Atto vandalico ai danni dell’auto del comandante della Polizia Municipale, Giovanni Giardina. Ignoti hanno rovinato la fiancata della vettura che era parcheggiata negli stalli riservati agli agenti a ridosso della sede del comando della municipale a Palazzo Satellite a Messina. “Esprimo la mia totale solidarietà al Comandante della Polizia Municipale di Messina, Giovanni Giardina, vittima di un vile atto intimidatorio contro la sua auto. Un gesto inaccettabile e vigliacco, compiuto da persone indegne che dimostrano di non avere il minimo senso di civiltà. Sono certo che il Comandante Giardina non si farà intimorire da chi prova, con metodi meschini, a colpire chi lavora con impegno e dedizione per la nostra città”, è quanto afferma il consigliere comunale Raffaele Rinaldo.

Solidarietà anche da parte dell’assessore Massimo Finocchiaro, il consigliere Cosimo Oteri, il consigliere Ciccio Cipolla, il presidente Alessandro Cacciotto.

