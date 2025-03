Messina: uomo azzannato da due cani, è ricoverato in ospedale con gravi ferite

StrettoWeb

Paura in provincia di Messina, precisamente a Gioiosa Marea, dove un uomo è stato azzannato pesantemente da alcuni cani, forse due. Il malcapitato è stato dapprima trasportato all’ospedale di Patti ma successivamente, alla luce delle gravi ferite riportate, è stato ricoverato al Policlinico Martino della città dello Stretto. L’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per capire i motivi dell’attacco degli animali alla persona rimasta ferita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.