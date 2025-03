Messina: trovata una soluzione per Bisconte, al via la costruzione di circa 100 case

StrettoWeb

L’area di Bisconte, a Messina, al centro di una disputa tra Iacp e Comune, potrà entrare nel pieno possesso dell’amministrazione comunale, e senza spese, per effetto di una legge regionale del 2018. È quanto è emerso al termine di una riunione convocata oggi a Palazzo d’Orlèans dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di commissario per il Risanamento, con tutti i soggetti coinvolti. Presenti anche l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e quello al Turismo, Elvira Amata, oltre al sindaco della città, Federico Basile, il commissario straordinario dello Iacp, Giovanni Rovito, e il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato.

Le parole di Schifani

“Ho voluto incontrare tutti – dice Schifani – per risolvere una questione che è di fondamentale importanza per la riqualificazione urbana della città di Messina. E abbiamo trovato una soluzione celere a uno scontro per me inaccettabile, soprattutto perché ha fatto slittare i tempi dell’inizio dei lavori per la costruzione di nuovi immobili fondamentali per superare le ancora attuali conseguenze delle baraccopoli. Già da domani, con l’immissione in possesso dell’area, inizieranno i lavori, a vantaggio di tutti i cittadini di Messina”.

100 case

Sull’area Bisconte sorgeranno un centinaio di nuovi appartamenti che permetteranno di alloggiare più di seicento persone. Le risorse provengono dal bando PinQua del ministero delle Infrastrutture, finanziato complessivamente con 145 milioni di euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.