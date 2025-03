Messina, gli studenti del plesso “Luigi Capuana” in visita al Comune

StrettoWeb

“Oggi ho accolto a Palazzo Zanca gli studenti della classe 3ª F del plesso “Luigi Capuana” (Castanea), appartenente all’Istituto Comprensivo Villa Lina-Ritiro, durante la loro uscita guidata alla scoperta della nostra città. Accompagnati dai loro insegnanti e dalle consigliere Antonella Feminò e Margherita Milazzo, i ragazzi provenienti da Salice e Castanea hanno avuto l’opportunità di visitare il cuore amministrativo della città, mostrandosi curiosi e interessati alle istituzioni e al funzionamento dell’ente comunale“, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“È sempre un piacere incontrare giovani così entusiasti, pronti a conoscere e comprendere da vicino il territorio in cui vivono. Sono loro il futuro delle nostre comunità, ed è importante coltivare in loro il senso di appartenenza e partecipazione civica. Un grazie agli insegnanti e a tutti coloro che si impegnano ogni giorno per formarli e coinvolgerli in iniziative così significative”, conclude Basile.

