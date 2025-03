Messina, stretta sulla sicurezza: Daspo, avvisi orali e fogli di via contro i soggetti pericolosi

StrettoWeb

Nell’ambito delle misure poste a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Messina Annino Gargano, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha emesso 10 avvisi orali, un DASPO e 4 fogli di via obbligatori. In particolare, all’esito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura, 7 avvisi orali sono stati irrogati ad altrettanti soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine perché gravati da numerosi precedenti e destinatari lo scorso mese di novembre dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Messina nell’ambito di un’operazione svolta nei confronti di 23 indagati.

L’attività investigativa, svolta dalla Squadra Mobile, aveva consentito di individuare gli appartenenti ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed operante nel quartiere cittadino di Santa Lucia sopra Contesse. Ulteriori 2 avvisi orali sono stati emessi, su proposta del Commissariato di P.S. di S. Agata di Militello, nei confronti di altrettanti soggetti, dei quali è stata valutata la pericolosità sociale. Tale valutazione è scaturita non soltanto dai numerosi precedenti penali e di polizia, anche specifici, dai quali i due erano gravati, ma anche perché in ultimo resisi autori di numerosi furti di rame commessi introducendosi nottetempo all’interno di svariati cimiteri delle province di Messina e Palermo, e per i quali erano stati sottoposti a misura cautelare disposta dalla competente Autorità Giudiziaria.

Inoltre, un avviso orale è stato adottato dal Questore, su proposta della Compagnia Carabinieri “Messina Sud”, nei confronti di soggetto con precedenti penali e di polizia, all’esito di attività istruttoria che ha consentito di valutarne – anche in questo caso – la pericolosità sociale, attese le condotte illecite idonee a destare allarme sociale nonché il fatto che lo stesso vive anche dei proventi di tali condotte.

Un DASPO è stato emesso dal Questore nei confronti di soggetto resosi autore di plurime violazioni di analogo provvedimento già a suo carico e in corso di esecuzione, che disponeva per 2 anni il divieto di accesso alle manifestazioni sportive relative ai club di basket professionisti e dilettanti. In particolare, l’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine ha consentito di accertare che lo stesso si fosse recato ad assistere a due incontri di basket del campionato “Under 13” maschile e di minibasket, in entrambi i casi effettuando anche una invasione di campo.

Tali condotte antisportive – considerata anche la minore età degli atleti – sono state valutate come sintomatiche del mancato ravvedimento del soggetto, nonchè particolarmente gravi, in quanto idonee ad innescare potenziali disordini in campo e sugli spalti, così potendo causare turbative dell’ordine e sicurezza pubblica. All’esito della valutazione di concreta pericolosità sociale del soggetto, il Questore di Messina ha applicato a carico del soggetto un nuovo Daspo della durata di 5 anni.

Infine, il Questore ha adottato 4 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti soggetti pregiudicati, le cui condotte illecite hanno destato allarme sociale, nel capoluogo e in provincia.

In particolare, due provvedimenti sono stati emessi, su proposta delle Volanti, nei confronti di soggetti catanesi, gravati da precedenti e già destinatari di precedenti analoghi provvedimenti, ai quali è stato fatto divieto di ritornare nel capoluogo peloritano per un anno; un ulteriore foglio di via, su proposta del commissariato di P.S. di Patti, nei confronti di un soggetto tunisino al quale è stato fatto divieto di ritorno nel comune di Gioiosa Marea per un anno; un ultimo foglio di via è stato infine adottato, su proposta del Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello, nei confronti di un soggetto catanese, già destinatario di analoghi provvedimenti, al quale è stato fatto divieto di ritorno nel comune di S. Agata di Militello per un periodo di 3 anni.

