Messina, Signorino: “la frana a Cumia è un disastro annunciato”

Il consigliere Nunzio Signorino esprime profonda preoccupazione e rabbia per la frana che ha colpito la frazione di Cumia, a Messina, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti. “Questo disastro era prevedibile e, purtroppo, previsto”, dichiara il consigliere Signorino. “Già in tempi non sospetti avevo segnalato il pericolo frana in via comunale Cumia, sollecitando l’amministrazione comunale ad intervenire con urgenza. La mia segnalazione è stata ignorata, nonostante avessi anche allertato la Prefettura, che ha risposto prontamente dimostrando maggiore sensibilità rispetto al Comune”.

Il consigliere Signorino sottolinea la gravità del ritardo dell’amministrazione comunale, che ha agito solo dopo l’evento franoso, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini di Cumia.

“È inaccettabile che si debba arrivare a questo punto per vedere un intervento”, afferma Nunzio Signorino. “La prevenzione è fondamentale, soprattutto in un territorio fragile come il nostro”. Il consigliere Signorino chiede “chiarezza sulle responsabilità di questo ritardo e sollecita l’amministrazione comunale ad adottare misure immediate per garantire la sicurezza dei residenti di Cumia e prevenire ulteriori danni. È necessario un piano di monitoraggio costante del territorio e interventi tempestivi per mettere in sicurezza le aree a rischio”, conclude il consigliere Signorino.

