Messina, sicurezza stradale nelle scuole: il Progetto Icaro tra teatro e sensibilizzazione

Il tema della sicurezza stradale non deve conoscere momenti di tregua. Occorre agire tanto in re-pressione quanto in “prevenzione” partendo proprio dalle nuove generazioni. Questo l’obiettivo principale della 25^ edizione del Progetto Icaro. Occorre, pertanto, rilanciare iniziative di prossimità con la popolazione studentesca delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di aumentare la consapevo-lezza individuale e collettiva sul rispetto della vita umana sulle nostre strade. E’ in questa ottica che, anno dopo anno, si dà corso con rinnovato entusiasmo, al Progetto Icaro – giunto alla 25^ edizione – iniziativa che la Polizia Stradale di Messina, in partnership a livello locale con la Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, continua a portare avanti non solo per combattere la guida in condizioni alterate da alcol e droghe, ma anche contro comportamenti scorretti alla guida, capaci di falcidiare vite umane.

Dopo il successo delle proiezioni del Film Young Europe, si continua giorno 18 marzo con inizio alle ore 9.30 presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina con la messa in scena della piece teatrale “17 Minuti”, uno spettacolo che impegnerà la compagnia “Il Sipario”. Scritto e diretto da Riccardo Leonelli la rappresentazione è rivolta agli studenti del triennio degli Istituti Superiori; “17 Minuti” pone in primo piano quattro ragazzi coi loro sogni a metà strada fra l’entusiasmo e il disincanto verso un futuro che sembra non avere speranze da offrire. Il vuoto di valori incarnato da un adulto immaturo e vanesio lascia un cimitero di esempi negativi, mentre sullo sfondo si staglia il tentativo di un Ispettore di Polizia di tracciare una strada giusta per i giovani: quella della responsabilità e della consapevolezza.

Dopo la rappresentazione teatrale si darà spazio a momenti di riflessione e di approfondimento sui temi legati alla legalità ed alla sicurezza stradale. Al dibattito – moderato da Rachele Gerace gior-nalista della Gazzetta del Sud/Rtp – prenderà parte il Dirigente della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa, referente per la Sicilia Orientale del Progetto Icaro. I saluti iniziali saranno affidati al Presidente dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” Orazio Miloro. Al termine, testimonial d’eccezione, saranno i “Falsi d’autore” gruppo comico noto in tutta la Sicilia che hanno da poco trionfato allo Zelig Open Mic di Reggio Calabria e da anni al fianco della Polizia Stradale nelle attività di formazione degli studenti.

