Messina, senso unico alternato in un tratto della Sp 35 di Pezzolo

Su richiesta del Consorzio per le Autostrade Siciliane, la Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la strada provinciale 35 di Pezzolo, nel Comune di Messina. In particolare, il tratto interessato è quello compreso tra il km. 0+150 e il km. 0+300, sottostante il viadotto dell’autostrada A18 Messina-Catania. L’ordinanza, che sarà in vigore da sabato 8 a domenica 23 marzo 2025, è stata emanata per consentire, alle ditte incaricate dal CAS, di effettuare in sicurezza i lavori di risanamento degli intradossi degli impalcati autostradali.

Le parole di Basile

“La collaborazione tra Enti – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – risulta necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza dei cittadini e, in questo caso, dell’utenza che giornalmente utilizza le reti viarie del nostro territorio. Proseguiremo nella nostra politica di cooperazione con enti pubblici e privati con l’unico obiettivo di rendere sempre più efficienti i servizi erogati”. Il controllo dell’osservanza della prescrizioni è demandata agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale e a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione.

