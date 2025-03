Messina: scoppia la pace nel Pd, accordo tra Hyerace e Russo

StrettoWeb

“Il Partito Democratico di Messina continua il suo percorso di strutturazione e rafforzamento. Abbiamo organizzato e partecipato ad importanti iniziative su sanità, servizi pubblici, diritti, lavoro, sia a Messina che nell’intera provincia, ancorati ai territori, nelle piazze, tra la gente”, è quanto scrive in una nota il segretario provinciale Armando Hyerace. “Portando poi le stesse istanze provenienti dai territori e dai circoli nelle istituzioni: è ciò che è accaduto con la lotta contro il ponte sullo Stretto di Messina, tema che, assieme ai rappresentanti degli altri partiti e delle associazioni con i quali condividiamo questa battaglia, abbiamo discusso a Bruxelles insieme ai nostri europarlamentari, già protagonisti di iniziative nella sede del Parlamento Europeo. Così come anche per la chiusura della sede INPS di Barcellona, le carenze della nostra rete ospedaliera, i temi legati al dissesto idrogeologico o all’ambiente, come quello dell’amianto proveniente dal materiale di scavo dei cantieri del raddoppio ferroviario. Il Pd è prontamente intervenuto con interrogazioni e mozioni a Roma, a Palermo e a Messina attraverso i propri rappresentanti istituzionali”, rimarca il leader Dem.

“Volontà di ripartire”

“C’è una volontà diffusa di ripartire e di aprire una fase nuova di grande coinvolgimento e partecipazione. Grazie all’impegno delle Segretarie e dei Segretari di Circoli, molti neoeletti, si è chiusa nelle scorse settimane la fase di tesseramento che segnala un incremento negli iscritti, l’irrobustimento dei circoli già esistenti e la prospettiva di nuove aperture. Dai confronti che ho sinora svolto coinvolgendo tutte le sensibilità del partito è emerso un accorato appello a superare incertezze e contrapposizioni e costruire insieme un partito capace di stare accanto ai circoli e al loro lavoro nelle comunità territoriali. In questo quadro, la scelta largamente condivisa di eleggere alla Presidenza dell’Assemblea un nome indicato da chi ha fornito un importante contributo politico e di partecipazione sostenendo la mozione di Alessandro Russo, rappresenta l’affermazione di una prospettiva comune”, rimarca Hyerace.

“Nessuno è proprietario del Pd”

“Nessuno è proprietario del PD, ma tutte e tutti insieme dobbiamo determinarne il futuro. L’Assemblea Provinciale convocata per il prossimo 8 marzo sarà, quindi, l’opportunità per proseguire il confronto ed aprire una fase nuova per il Partito Democratico fondata su responsabilità e coesione, in un percorso in cui tutte e tutti possano riconoscersi ed essere protagonisti”, conclude Hyerace.

La soddisfazione di Russo

“Abbiamo accolto con molto favore il metodo di confronto e condivisione avviato dal segretario provinciale Hyerace, il quale – riconoscendo l’importante contributo politico e di partecipazione apportato da chi ha sostenuto la mia mozione – ci chiede di costruire insieme un partito coeso e plurale. Un percorso di reale condivisione, all’interno del quale siamo tutti chiamare a contribuire per il rilancio del partito e per la costruzione di un’alternativa di governo al centro destra e al populismo di De Luca. Siamo quindi disponibili ad avviare una fase di dialogo con la nuova segreteria già dalla prossima assemblea provinciale, nella convinzione che il segretario saprà farsi carico di questo ritrovato spirito di necessaria unità”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Messina, Alessandro Russo.

“Costruire insieme un nuovo partito messinese”

“Lo spirito di rinnovata condivisione promosso dal segretario Hyerace, va nella direzione anche da me auspicata: è infatti necessario costruire insieme un nuovo partito messinese, che tenga dentro tutte le forze che possano dare una spinta concreta verso il rilancio e per le future battaglie in cui dovremo impegnarci. Il passaggio assembleare che si prospetta è pertanto utile a chiarire a chiunque osservi il nostro percorso congressuale che tutte le componenti di questo partito sono utili e necessarie per contribuire a rendere il Partito democratico messinese nuovamente competitivo e attrattivo. Questa è la sfida che ci attende e che intendiamo raccogliere”. E’ quanto afferma il deputato regionale Calogero Leanza.

