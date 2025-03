Messina, riqualificazione della tranvia: cominciano i lavori

StrettoWeb

“Lunedì 17 marzo, alle ore 10, presso il terminal Museo, verrà dato ufficialmente il via ai lavori di riqualificazione della tranvia. Sul posto saranno presenti il direttore generale del Comune Salvo Puccio, la presidente di ATM Carla Grillo e i rappresentanti dell’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l”. Così in una nota il Comune di Messina annuncia giorno e orario di inizio dei lavori per la riqualificazione della tranvia.

