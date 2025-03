Messina, al via la revisione della numerazione civica nei villaggi di S. Margherita e S. Stefano Briga

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Messina ha avviato un’importante attività di revisione della numerazione civica nei villaggi di Santa Margherita e Santo Stefano Briga, nell’ambito del più ampio programma di bonifica e regolarizzazione della toponomastica sull’intero territorio comunale. L’iniziativa, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è finalizzata a standardizzare e uniformare la denominazione degli indirizzi per garantire una più efficace identificazione delle abitazioni e migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici e privati. Le attività sono state affidate ad una società incaricata dal Comune, i cui operatori effettueranno rilievi sul territorio per raccogliere i dati necessari direttamente dalle famiglie residenti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), garantendo trasparenza e massima riservatezza delle informazioni fornite dai cittadini.

Le parole di Basile

Il sindaco di Messina Federico Basile evidenzia i benefici della riorganizzazione anche in un’ottica di sicurezza e protezione civile: “sebbene possano esserci disagi iniziali, questa attività è indispensabile per la sicurezza del territorio. Un corretto sistema di numerazione civica permette di rendere più efficaci gli interventi di emergenza, migliorando l’accessibilità ai servizi pubblici e garantendo una risposta più tempestiva in caso di necessità”.

Le parole di Minutoli

L’assessore con delega ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli sottolinea l’importanza di questa iniziativa per l’efficienza amministrativa e la sicurezza pubblica: “la revisione della numerazione civica è fondamentale per migliorare l’organizzazione del territorio e garantire servizi più efficienti. Un indirizzo chiaro e aggiornato agevola il recapito postale, ottimizza la gestione delle emergenze e consente un intervento più rapido da parte dei mezzi di soccorso. Inoltre, permette di aggiornare le banche dati anagrafiche e catastali, assicurando una gestione più efficace delle informazioni e una maggiore interoperabilità tra le amministrazioni”. “Inoltre – aggiunge Minutoli – l’inserimento delle nuove informazioni aggiornate nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), rappresenta un passaggio essenziale per garantire dati certi e affidabili a livello nazionale e migliorare la qualità delle informazioni disponibili per le amministrazioni pubbliche”.

Le parole di Caruso

Per l’assessore alla Toponomastica Vincenzo Caruso: “questa attività rappresenta il naturale proseguimento di un percorso avviato negli ultimi anni, finalizzato alla regolarizzazione della toponomastica cittadina, assegnando denominazioni alle vie che ne erano prive e per sostituire le attuali denominazioni alfanumeriche con nomi più chiari e identificabili. A conclusione delle operazioni di rilevamento, si procederà agli aggiornamenti degli indirizzi e alla collocazione delle targhette di numerazione civica. L’Amministrazione invita i cittadini a collaborare con gli operatori, riconoscibili tramite apposito tesserino di identificazione, affinché le attività possano essere svolte nel modo più rapido ed efficace possibile. Inoltre, l’Amministrazione rende noto che a breve si procederà invece alla collocazione delle targhette sul viale Annunziata, completando un percorso già avviato e successivamente interrotto a causa di difficoltà operative incontrate dall’impresa precedentemente incaricata”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.