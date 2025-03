Messina, al via il restyling di viale San Martino | RENDERING

StrettoWeb

Si è svolta oggi, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, a Messina, un incontro sull’avvio del cantiere per la riqualificazione urbana e commerciale dell’ex sede tranviaria e delle aree limitrofe. L’incontro, cui hanno preso parte il sindaco Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio ed il presidente di ATM S.p.A. Carla Grillo, è stata l’occasione per illustrare i dettagli del progetto e le fasi operative dei lavori, che mirano a valorizzare e rilanciare un’area strategica della città.

Restyling di viale San Martino

Partiranno ad aprile e si concluderanno più o meno in un anno i lavori di restyling di viale San Martino, collegati alla riqualificazione della tranvia di Messina. “Sono ufficialmente iniziati i lavori per la riqualificazione del nuovo percorso del tram, un progetto che riguarderà anche la pavimentazione di tutto il Viale San Martino, riqualificazione di Piazza della Repubblica (stazione). Questo intervento rappresenta il futuro della mobilità sostenibile, volta a migliorare la qualità della vita di tutti noi. Più efficienza, meno traffico e un passo verso una città più connessa e innovativa”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Saranno mesi impegnativi”

“Un grande lavoro di squadra che porterà benefici per i cittadini, per l’ambiente e per una visione della città che guarda avanti. Saranno mesi impegnativi, lo sappiamo, ma siamo pronti ad affrontarli e a sostenervi, con la certezza che i risultati ci restituiranno una città ancora migliore“, sottolinea il primo cittadino di Messina.

