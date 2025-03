Multe, sanzioni e Daspo urbano: ok in commissione al nuovo regolamento della polizia locale di Messina

StrettoWeb

Passa in terza commissione consiliare del comune di Messina, presieduta dal presidente Emilia Rotondo, il nuovo regolamento della polizia locale. Ora ci sarà la discussione in consiglio comunale che sarà convocato al più presto. Multe, sanzioni e Daspo urbano, questo in sintesi il nuovo regolamento spiegato in aula dall’assessore Roberto Cicala e dal comandante Giovanni Giardina. “Sottolineo che questo regolamento ha i pareri positivi di questura, carabinieri e guardia di finanza”, rimarca Cicala.

L’emendamento di Carbone

“Ho preannunciato un emendamento al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Messina a nome del gruppo di Fratelli d’Italia che è stato accolto favorevolmente dall’Amministrazione Comunale e dal Comando Interforze al fine di richiedere l’inserimento di Piazza del Popolo tra i luoghi da sottoporre a particolare tutela“, è quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone. “Tale riconoscimento è propedeutico e fondamentale al fine di consentire l’emissione del Daspo urbano a tutti coloro i quali giornalmente disturbano la quiete dei residenti con urla, liti e schiamazzi. Il Daspo urbano consentirà di multare e stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città per chi “ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione” con l’obiettivo dichiarato di difendere la “sicurezza urbana”, intesa come quel bene della vita alla “vivibilità e al decoro delle città”, conclude Carbone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.