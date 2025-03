Messina, le recenti attività dei Carabinieri: un arresto, 17 persone denunciate e altrettante segnalate quali assuntori di droghe

StrettoWeb

Nei primi due mesi dell’inizio dell’anno, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, il Reparto dell’Arma che, nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio cittadino, insieme alle altre Forze dell’Ordine, assicura il servizio di prevenzione e di pronto intervento nelle 24 ore, nel corso del servizio di pattugliamento, hanno controllato oltre 2.800 veicoli e più di 3.500 persone, arrestando in flagranza di reato 1 persona e deferendone 17 all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dei servizi, effettuati con posti di controllo, sia nel centro cittadino come anche nelle zone periferiche, attuati anche nelle ore notturne, una persona è stata arrestata in flagranza di reato per rapina impropria a seguito di furto in abitazione, mentre sul fronte dell’attività antidroga 17 individui, di età compresa tra i 22 ed i 45 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga, con il contestuale sequestro di hashish, cocaina, crack e marijuana.

Nell’ambito dei controlli volti al rispetto delle norme del Codice della Strada, i militari dell’Arma hanno contestato oltre 150 infrazioni, in particolare per eccesso di velocità, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, superamento di incroci con semaforo rosso e guida in stato di ebrezza, condotte, queste, che spesso sono causa di gravi incidenti e che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Questo, oltre ai vari interventi effettuati dalle pattuglie su richiesta al 112 dei cittadini e gestiti dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, è una parte dei risultati del programmato piano di servizi dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, che svolgono l’attività quotidiana di vigilanza, ininterrotta, con autovetture veloci e motociclette.

