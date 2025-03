Messina, prende il via l’iter per la realizzazione della nuova strada tra Viale dei Tigli a Viale Annunziata

StrettoWeb

Prende ufficialmente il via l’iter per la realizzazione della nuova arteria stradale che collegherà Viale dei Tigli a Viale Annunziata a Messina, un’opera attesa da tempo e fondamentale per il miglioramento della viabilità cittadina. Il progetto nasce dalla volontà di offrire una soluzione efficace ai disagi legati al traffico intenso nella zona di Via Panoramica e risponde alle esigenze espresse dai residenti e dagli utenti della rete viaria comunale. Il Dipartimento Servizi Tecnici, con determinazione n. 1890 del 6 marzo 2025, ha affidato l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) all’ingegnere Giuseppe Colao, primo passo ufficiale verso la concretizzazione dell’infrastruttura. Questo atto segue la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi, che si è fatto portavoce delle istanze della cittadinanza.

La soddisfazione di Pergolizzi

“La realizzazione di questa arteria stradale non è solo una necessità logistica, ma una priorità strategica per la mobilità e la qualità della vita dei cittadini”, dichiara Nello Pergolizzi. “Questa iniziativa dimostra come il dialogo tra amministrazione e cittadini possa tradursi in interventi concreti e risolutivi per il territorio.” Il progetto rientra in una più ampia visione amministrativa volta a migliorare l’accessibilità delle diverse aree urbane, ridurre i disagi legati al traffico e garantire una maggiore sicurezza stradale. In questo contesto, il Comune di Messina si conferma attento alle esigenze della collettività, promuovendo investimenti mirati a uno sviluppo urbano più sostenibile.

Il Presidente del Consiglio Comunale esprime il proprio ringraziamento al Sindaco Federico Basile e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello, per aver accolto la richiesta e per aver dato avvio all’iter amministrativo che porterà alla realizzazione dell’opera. “L’amministrazione ha dimostrato ancora una volta

grande attenzione verso le problematiche della viabilità e la volontà di intervenire con azioni concrete e tempestive”, aggiunge Pergolizzi.

I prossimi mesi saranno dedicati alla fase di progettazione, che includerà valutazioni tecniche approfondite per garantire che l’infrastruttura sia realizzata nel rispetto degli standard di sicurezza e sostenibilità. Parallelamente, verranno attivate le procedure per il reperimento delle risorse economiche necessarie, con un’attenzione particolare ai fondi regionali ed europei destinati al miglioramento delle infrastrutture urbane. La nuova strada rappresenterà un importante snodo per il traffico locale, riducendo la congestione su Via Panoramica e migliorando i collegamenti tra le diverse aree del territorio. Si prevede inoltre un impatto positivo anche sul trasporto pubblico e sulla vivibilità della zona, favorendo una maggiore fluidità dei flussi veicolari e riducendo i tempi di percorrenza per I residenti.

La realizzazione dell’opera rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una Messina più moderna, accessibile e attenta alle esigenze della collettività.

