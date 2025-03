Messina, Basile: “al via la pulizia dei muri imbrattati dai manifestanti No Ponte” | FOTO

StrettoWeb

“Come anticipato nelle scorse ore, il Comune di Messina è già al lavoro per ripulire la città dagli atti vandalici che l’hanno deturpata durante la manifestazione No Ponte di sabato scorso. Le operazioni di pulizia, coordinate dall’assessore Massimiliano Minutoli, sono già in corso. Le squadre sono impegnate per restituire decoro a strade, monumenti, chiese e muri imbrattati, perché Messina merita rispetto“, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Intanto interveniamo per ripristinare il decoro urbano, ma chiederemo che i responsabili, una volta identificati, risarciscano i danni causati alla città. Non permetteremo che episodi di inciviltà restino impuniti”, conclude Basile.

