Messina: progetto di riqualificazione dell’ex sede tranviaria, incontro a Palazzo Zanca

Mercoledì 19 marzo, alle ore 9.30, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca a Messina, si terrà una conferenza stampa in vista dell’avvio del cantiere per la riqualificazione urbana e commerciale dell’ex sede tranviaria e delle aree limitrofe. L’incontro, cui interverranno il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, e la presidente di ATM S.p.A. Carla Grillo, sarà l’occasione per illustrare i dettagli del progetto e le fasi operative dei lavori, che mirano a valorizzare e rilanciare un’area strategica della città.

