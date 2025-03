Messina: presunto inquinamento a Contesse e Unrra, il consiglio comunale approva la mozione di Rinaldo

StrettoWeb

Dopo la seduta di consiglio comunale della scorsa settimana sul presunto inquinamento a Contesse e Unrra e dopo alcuni rinvii, oggi l’Aula ha approvato la mozione, indirizzata al sindaco, alla giunta ed al presidente del consiglio, che ha come primo firmatario il consigliere comunale Raffaele Rinaldo di Sud chiama Nord. Ecco le richieste del Consiglio: proporre la creazione di rampe di accesso all’autostrada A18; proporre il prolungamento della copertura dello svincolo S. Filippo, fino alla via Calispera; individuare nuovi siti di deposito o soluzioni logistiche alternative; monitoraggio, trasparenza e interventi a tutela della salute pubblica, coinvolgendo Arpa, Rfi e Italferr in incontri pubblici con la cittadinanza; incaricare il presidente del consiglio comunale “ad avviare un’interlocuzione formale con le parti che non si sono presentate al primo Consiglio”, in particolare Rfi,Italferr e Arpa.

Il voto è stato unanime con l’unica eccezione dell’astensione di Antonella Russo del Pd che ha votato in maniera difforme rispetto al gruppo dem.

