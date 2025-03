A Messina la presentazione della pubblicazione “1702 c’era una volta il calcio – Quando lo sport diventa arte”

StrettoWeb

La pubblicazione “1702 c’era una volta il calcio – Quando lo sport diventa arte” sarà presentata giovedì 13 marzo, alle ore 17.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile, degli assessori alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e alle Politiche culturali Enzo Caruso. Il focus del libro sarà analizzato da Luigi Mondello; da Marco Centorrino, giornalista e docente dell’Università degli Studi di Messina; da Alessandro Notarstefano, già direttore responsabile della Gazzetta del Sud; e dai giornalisti della Gazzetta del Sud Mauro Cucé e Salvatore De Maria, che coordinerà i lavori. Si tratta di un volume ricchissimo di storie, con informazioni e contributi importanti.

Venerdì 14, alle 18, nei locali dell’art gallery “La Finestra Gialla”, in via Centonze, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “1702 – C’era una volta il calcio”, che racchiude tredici opere di grandi dimensioni, un metro per tre e i palloni trasformati dalla squadra dell’arte.

