A Messina la presentazione del Progetto “Pro-Bene-Comune”

Si terrà lunedì 24 marzo, alle ore 11 in Sala Senato, una conferenza stampa per la presentazione del Progetto “Pro-Bene-Comune”, che ha lo scopo di sviluppare azioni e strumenti che mirino alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca e alla prevenzione del disagio psicologico, in modo da facilitare un miglior adattamento alla vita universitaria. All’incontro con la stampa saranno presenti il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, la prof.ssa Francesca Liga, Delegata al Counseling psicologico e responsabile scientifico del progetto e la prof.ssa Elena Santagati, Delegata alla Disabilità.

