Messina cambia volto, presentati i progetti di restyling di 9 piazze per un investimento di 7,5 milioni di euro

Presso la sala Caponnetto (ex Ovale) di palazzo Zanca, si è svolta la presentazione dei progetti di rigenerazione urbana di alcune piazze della città, nell’ambito del programma “Messina Città Accessibile ed Inclusiva”. L’incontro è stata l’occasione per illustrare gli interventi previsti, finalizzati a trasformare alcune piazze cittadine in spazi più inclusivi, accessibili e sostenibili, migliorando la vivibilità urbana e valorizzando il patrimonio cittadino. Il sindaco Federico Basile ha spiegato: “investiamo 7,5 milioni di euro, finanziati con il Pn Metro Plus, per riqualificare nove spazi della città. Iniziamo con il restyling del basolato lavico di Torre Faro, compresa la piazzetta dell’Angelo. Faremo, inoltre, una piazza nuova a Santa Margherita. Piazza XX settembre sarà il terzo intervento. La piazza San Giovanni sarà il quarto. Il quinto intervento è a Bordonaro Il sesto a Pistunina, il settimo alla scuola Catalfamo, l’ottavo in via Santa Marta. Poi la Piazza del Santissimo Rosario. Questi sono i 9 interventi con il Pon Plus che lanciamo oggi ma ne lanceremo tanti altri. Ricordiamo che ci sono altre 3 piazzette a Giampilieri marina, e in due piazze a Santo Stefano medio. Queste sono le nuove realizzazioni di 12 piazzette”.

Le piazze

Santa Lucia sopra Contesse – Interno scuola media Catalfamo, accessibile al pubblico.

Santa Lucia sopra Contesse/Pistunina – Via Beppe Alfano, riqualificazione piazza e impianti sportivi, arredo urbano.

Villetta S. Marta/Viale Italia – creazione di spazi di socializzazione

Piazza XX Settembre – riqualificazione intera piazza.

Torre Faro – riqualificazione strada e arredi piazza dell’Angelo, piazza della Chiesa e Lungomare.

Santa Margherita – Nuova piazza e riqualificazione di quelle esistenti.

Castanea – riqualificazione piazza S.S. Rosario.

Castanea – riqualificazione piazza San Giovanni.

Piazza di Bordonaro – creazione di spazi verdi e area giochi

La soddisfazione del consigliere Cipolla

“Dopo tante battaglie, notti insonni e difficoltà burocratiche, partiranno a breve i lavori per la riqualificazione della piazzetta dell’Angelo di Torre Faro, mio luogo d’infanzia, e della strada limitrofa. Una riqualificazione resa necessaria date le condizioni pessime di questa parte del villaggio e non solo. Vi posso assicurare che non finisce qui. Non finirò mai di ringraziare il Sindaco Federico Basile, il Vice Sindaco Salvatore Mondello, l’Assessore Massimo Minutoli e l’Assessore Massimo Finocchiaro, per aver accolto le mie richieste. Ringrazio anche il Rup Conci Spagnolo per avermi sopportato e supportato. Anche i sogni possono diventare realtà. Andiamo avanti senza se e senza ma. Questa è la politica che mi piace”, è quanto ha affermato il consigliere comunale di maggioranza Ciccio Cipolla.

Rinaldo: “importante risultato”

“Questo importante risultato è anche il frutto delle numerose segnalazioni e richieste che noi consiglieri comunali e di quartiere, me compreso, abbiamo avanzato negli anni raccogliendo le esigenze del territorio. È stato un lavoro di ascolto e di proposta, volto a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Inoltre, anche il territorio di Santa Lucia sopra Contesse, a me particolarmente caro, sarà interessato da due importanti interventi di recupero di altrettante piazze. Un segnale concreto di attenzione per un quartiere che merita maggiore cura e valorizzazione“, è quanto afferma il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Rinaldo.

