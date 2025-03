Messina, presentata a palazzo Zanca la 3ª edizione di “MEdoc”

StrettoWeb

Presente l’assessore alle Attività produttive e promozionali Massimo Finocchiaro, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Zanca, a Messina, è stata presentata la terza edizione di “MEdoc”. L’evento, patrocinato e supportato dall’Amministrazione comunale, è una rassegna enologica organizzata da AIS Sicilia sulle tre DOC del messinese (Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari), in programma sabato 22 e domenica 23 marzo presso la Camera di Commercio di Messina. Presenti, tra gli altri, all’incontro con la stampa il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina e il responsabile eventi di AIS Sicilia Gioele Micali, che ha illustrato l’intero programma della manifestazione.

Le parole di Finocchiaro

L’assessore Finocchiaro, dopo avere portato i saluti del sindaco Federico Basile fuori sede per impegni istituzionali, ha ringraziato AIS Sicilia “per avere scelto ancora una volta Messina, sede ideale anche per iniziative finalizzate a valorizzare il settore enologico che vede protagonisti i vini della nostra terra. Un evento che evidenzia la qualità dei prodotti del nostro territorio legati alle tipicità delle tradizioni agroalimentari. Un’occasione propizia per esportare le nostre eccellenze e consolidare le attività che l’Amministrazione porta avanti per la crescita del brand Messina”.

Programma

Sabato 22 Marzo

Ore 10.30 – 15.30

Commissione d’assaggio dei degustatori di AIS Sicilia per la terza edizione del concorso enologico MEdoc 2025 • Momento a porte chiuse solo per addetti ai lavori del panel di degustazione.

Ore 17.30 – Sala Consulta – Camera di Commercio di Messina

Talk “La viticoltura eroica a Messina: viaggio tra le colline peloritane della DOC Faro, della DOC Mamertino e dell’arcipelago delle isole Eolie”. Al talk presenzieranno i rappresentanti dei consorzi di tutela delle tre DOC messinesi, di AIS Italia, di AIS Sicilia, del CERVIM, Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, e delle pubbliche autorità.

A seguire momento conviviale con degustazione.

Ore 20 – A tavola con Medoc

Ristorante La Corte dei Mari • Messina

Cena con le eccellenze enogastronomiche del Messinese.

Domenica 23 marzo

Ore 10.30 – SALA BORSA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Apertura al pubblico dei banchi d’assaggio delle aziende produttrici di Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari.

Ore 11 – SALA CONSULTA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Prima masterclass

“La cerniera dello Stretto ed il bottone del Sud Italia” Blind tasting su due vitigni e due storie: l’Aglianico ed il Nocera delle aziende produttrici della DOC Mamertino.

Ore 14 – SALA CONSULTA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Seconda masterclass

“Rossi d’a…mare. Faro e Conero, lo specchio di due mari”. Blind tasting tra differenti espressioni di Faro DOC ed i vini dell’areale del Conero.

Ore 17 – SALA CONSULTA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Terza masterclass

“Malvasie d’Italia. Lipari e le altre vie della dolcezza”. Blind tasting tra 10 Malvasie dello stivale a confronto.

Ore 19 – SALA BORSA – CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA

Proclamazione dei vini premiati della terza edizione del concorso enologico “MEdoc” e consegna degli attestati ai produttori.

Buffet e degustazione delle eccellenze e dei prodotti tipici messinesi a cura dell’associazione Its Academy Albatros e Non Solo Cibus.

Ore 19.30 Saluti di ringraziamento e chiusura della manifestazione.

