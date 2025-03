Messina: la Polizia Stradale incontra futuri genitori per promuovere la sicurezza stradale dei più piccoli

StrettoWeb

Terzo incontro per gli agenti della Polizia Stradale di Messina, nella sala conferenze del Policlinico, con le future mamme e papà, per parlare di sicurezza stradale e delle misure da adottare ed osservare a tutela dei nascituri e delle mamme in stato di gravidanza. L’incontro è stato gestito unitamente al personale sanitario specializzato, da tante mamme e papà, che hanno attivamente partecipato al Progetto B.I.R.B.A. promosso dalla Polstrada di Messina e dalla Direzione Aziendale.

Gli eventi sono stati un’occasione unica per illustrare ai partecipanti le basilari regole per trasportare i più piccoli all’interno dei veicoli in condizioni di maggiore sicurezza, oltre che per spiegare la disciplina relativa alle omologazioni dei seggiolini e del corretto ancoraggio e sistemazione degli stessi. Sono state, inoltre trattate tematiche collaterali come la “distrazione alla guida”, la “guida sotto l’effetto di alcol e/o droghe” e il corretto uso dei “sistemi antiabbandono dei bimbi”.

Gli incontri sono stati momenti di utile confronto per i partecipanti che hanno potuto apprendere le regole previste dalla normativa vigente, oltre ad essere stata un’occasione per mettere in condivisione, con tutti gli intervenuti, emozioni e preoccupazioni tipiche di chi si accinge a diventare genitore. Il progetto, che ha avuto avvio lo scorso mese di dicembre, proseguirà per tutto l’anno in corso. Il prossimo appuntamento è previsto per il mese di maggio con altre mamme e papà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.