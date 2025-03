A Messina arrivano i parcometri, inaugurato il nuovo sistema di pagamento della sosta moderno e green

StrettoWeb

La sosta a Messina, gestita da ATM, si arricchisce del sistema di pagamento tramite parcometri. Oggi, davanti la sede del Rettorato, è stato inaugurato il primo dei 45 parcometri che nel corso delle prossime settimane verranno installati nel centro città e nei parcheggi di interscambio dello Zir e dell’Annunziata. L’evento si è svolto alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e della presidente di ATM Carla Grillo. Le macchinette, alimentate da pannelli fotovoltaici, saranno attive h24 e daranno agli utenti anche la possibilità di acquistare i biglietti e rinnovare gli abbonamenti per il Tpl.

Le spiegazioni di Mondello

“Dal 2018 siamo impegnati a progettare e realizzare un sistema di mobilità integrato, efficiente e al passo coi tempi. Il nostro obiettivo è creare tutte le condizioni per incentivare sempre di più l’utilizzo del trasporto pubblico e la mobilità dolce, ma certamente non criminalizziamo, come qualcuno vorrebbe far credere, chi usa l’auto privata. E questo ulteriore servizio erogato tramite i parcometri installati in aree cruciali della città ne è un chiaro esempio”, afferma il vicesindaco Mondello.

La soddisfazione di Grillo

“Finalmente anche Messina si è dotata dei parcometri, che renderanno il pagamento della sosta molto più comodo per chi dovrà parcheggiare l’auto e si integreranno con il sistema di smart parking. Il funzionamento di queste macchinette multifunzione è molto semplice e intuitivo e agevolerà soprattutto chi, non essendo molto avvezzo con la tecnologia, non riusciva ad utilizzare l’app di ATM o le altre app collegate per pagare il parcheggio. Il pagamento potrà avvenire sia con monete che con carta di credito. La sostenibilità è un’altra caratteristica fondamentale dei nostri parcometri, tutti alimentati da energia solare”, dichiara con orgoglio il presidente di Atm Grillo.

Ecco dove saranno dislocati i parcometri

I parcometri saranno così dislocati: uno sul viale San Martino; due in via Tommaso Cannizzaro, di cui uno davanti al Rettorato, l’altro all’incrocio con via Centonze; uno in via Del Vespro; uno in via San Filippo Bianchi; uno in via Consolato del Mare, nei pressi di Piazza Unione Europea; uno in via Gasparro, incrocio via Cavalieri della Stella; uno in Piazza del Popolo; sei lungo la via Dei Mille; cinque lungo la via Risorgimento; quattro lungo la via Centonze; quattro lungo la via Giordano Bruno; quattro lungo la via Ghibellina; uno in via Cesare Battisti; cinque in via Ugo Bassi; cinque in via Natoli; uno nel parcheggio di interscambio allo Zir; uno nel parcheggio di interscambio che si trova accanto al capolinea del Tram “Museo”; e uno nel parcheggio di interscambio Annunziata Ovest.

