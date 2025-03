Messina: lavori di realizzazione del parcheggio d’interscambio Europa ovest, la viabilità

StrettoWeb

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del parcheggio d’interscambio a raso Europa ovest, a Messina, sono previsti provvedimenti viabili, al fine di delimitare le aree di cantiere per l’esecuzione dei lavori. Pertanto il Servizio Mobilità Urbana ha disposto da lunedì 31 marzo sino al 7/5/2025, l’istituzione del divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati dell’esistente spartitraffico di viale Europa, a valle di viale Italia, di separazione tra la carreggiata in direzione di marcia monte-mare dello stesso viale Europa e la rispettiva complanare lato sud.

Il restringimento della carreggiata stradale di viale Europa in direzione di marcia monte-mare e della relativa complanare lato sud, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare su due corsie nella carreggiata del viale Europa in direzione di marcia monte-mare e su una corsia nella relativa complanare lato sud; il limite massimo di velocità di 30 km/h carreggiata stradale di viale Europa in direzione di marcia monte-mare e della relativa complanare lato sud; garantire, in sicurezza, gli attraversamenti pedonali del viale Europa; e sospendere l’esistente spazio di fermata autobus ATM del servizio di tpl sito in quel tratto di viale Europa.

