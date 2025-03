Panico a Messina, grosso incendio a Camaro: case evacuate, saltata l’energia elettrica | FOTO

StrettoWeb

Panico a Messina, nella zona di Camaro Superiore, a causa di un vasto incendio divampato in un deposito in via Calatella. Le fiamme, estremamente alte, hanno creato enorme disagio e pericolo tanto che, alcune palazzine, sono state evacuate ed altre sono rimaste senza energia elettrica. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento Nord. Diversi i mezzi intervenuti quali autobotte pompa (APS), 2 autobotti di rincalzo (abp), una autoscala (as) e pickup con moduli antincendio. L’intervento è ancora in atto e la situazione è sotto controllo.

Nel luogo del rogo sono presenti anche le forze dell’ordine. Al momento sono sconosciute le cause del furioso incendio, le indagini sono in corso.

