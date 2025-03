Messina, a palazzo Zanca la presentazione della nuova edizione di “Nel blu dipinto di blu”

StrettoWeb

Si terrà domani, martedì 4 marzo, alle ore 09.30, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di “Nel Blu dipinto di Blu”, il Cineforum Autism Friendly Screening, promossa dall’Amministrazione Comunale e la Messina Social City; in collaborazione con il CNR – IRIB di Messina, l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, la Caronte & Tourist, il Cinema Apollo e l’Associazione Spazio Arte. L’iniziativa, già accolta con entusiasmo nelle precedenti edizioni, mira a rendere l’esperienza cinematografica accessibile e inclusiva per tutti, in particolare per chi è particolarmente sensibile alle stimolazioni esterne. Grazie a un sistema di adattamento ambientale, le proiezioni del Cineforum offriranno un ambiente accogliente, consentendo ai bambini con spettro autistico di vivere il cinema in totale serenità.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati i dettagli del progetto, il calendario delle proiezioni e le modalità di partecipazione. Saranno presenti rappresentanti istituzionali, promotori dell’iniziativa e operatori del settore, che condivideranno l’importanza di un’iniziativa che pone al centro l’inclusione e la cultura come strumenti di crescita sociale.

