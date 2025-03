Messina, oggi seduta di consiglio comunale sulla variazione del bilancio di previsione

StrettoWeb

Oggi, martedì 4 marzo, alle ore 13.45, il Consiglio comunale di Messina si riunisce per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la trattazione delle seguenti proposte: 1) Variazione Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175 TUEL; 2) Modifica e integrazione della deliberazione consiliare n. 46/C del 05/08/2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 3, comma 3, O.P.C.M. n. 3825 del 27/11/2009 così come modificato dall’art. 7, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3865 del 15/04/2010”.

