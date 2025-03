Messina, oggi nuova seduta di Consiglio comunale con 4 punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina è convocato per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno la trattazione delle seguenti proposte di deliberazione: 1) Modifica e integrazione della deliberazione consiliare n. 46/C del 05/08/2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 3, comma 3, O.P.C.M. n. 3825 del 27/11/2009 così come modificato dall’art. 7, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3865 del 15/04/2010”; 2) mozione “Inquinamento da arsenico nei depositi RFI dei villaggi Unrra e Contesse”; 3) mozione “Autorizzazioni per raduni e manifestazioni”; 4) varie proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Nella seduta di ieri l’Aula, dopo avere accolto quattro emendamenti, ha approvato, con ventuno voti favorevoli, due astenuti e nessuno contrario, il provvedimento relativo alla variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175 TUEL.

