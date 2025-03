Messina, i Negrita girano due videoclip in città

StrettoWeb

Il noto gruppo musicale italiano dei Negrita ha scelto Messina per girare due video musicali. L’assessore Massimo Finocchiaro è raggiante: “sinergie, accoglienza e supporto per la produzione di due nuovi videoclip dei Negrita realizzati in città grazie anche alle nostre eccellenze professionali sparse nel mondo che sempre più spesso tornano e si lasciano trascinare dal richiamo dei luoghi di appartenenza, dalla cultura, dalle tradizioni e dalle bellezze del nostro territorio”, rimarca Finocchiaro.

“Curare la regia di ben due videoclip di quei ragazzacci rockettari dei Negrita e ambientarli nei luoghi in cui sono cresciuto e ho mosso i primi passi come uomo e come artista è una sensazione indescrivibile“, afferma Saverio Tavano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.