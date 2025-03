Messina, nascondeva cocaina tra le spezie in cucina: 49enne arrestato pregiudicato

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 49enne pregiudicato messinese, in ordine al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti hanno avuto inizio quando una pattuglia del Comando Stazione Messina Gazzi si è recata – per un controllo – presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, i militari hanno avvertito nell’uomo un atteggiamento insofferente e, pertanto, hanno deciso di approfondire le verifiche effettuando una perquisizione domiciliare.

In un pensile della cucina, tra le spezie e altri alimenti, i Carabinieri hanno scovato e sequestrato un involucro al cui interno erano contenuti oltre 30 grammi di cocaina. L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato. La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.