Messina: mondo del giornalismo in lutto, è morto all’improvviso Giuseppe Puliafito

Tragedia in provincia di Messina dove a causa di un malore improvviso è morto il noto giornalista Giuseppe Puliafito, di 56 anni. L’uomo era andato al teatro Trifiletti per seguire la kermesse del Milazzo Film Festival e qui è stato male. Immediato l’arrivo di un’ambulanza, ma non c’è stato nulla da fare. Nella carriera di Puliafito tante le collaborazioni: Giornale di Sicilia, Centonove, Corriere del Mezzogiorno. Successivamente ha fondato ed ha diretto 24live.it.

