Messina, a Mongiuffi Melia si terrà la 3ª edizione della Sagra dei Maccheroni

Sabato 12 aprile, a Mongiuffi Melia, in provincia di Messina, si terrà la 3ª edizione della Sagra dei Maccheroni, con inizio alle ore 20,30, in Piazza San Sebastiano. L’evento interessante per visitatori e turisti propone degustazioni dei maccheroni lavorati con il ferretto, come da antica tradizione siciliana, e di ottimo vino locale, ed è organizzata dal Comune di Mongiuffi Melia e dalla Parrocchia San Nicolò di Bari.

Unitamente alla sagra vera e propria verranno proposte manifestazioni di arte e cultura locale e, presso il Palazzo Corvaja, si potrà assistere a delle proiezioni sulle tradizioni locali per la Santa Pasqua ed in particolare del Lunedì degli Angeli (antico rito in cui la vergine Maria incontra Gesù risorto).

