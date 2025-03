StrettoWeb

Caos in via Catania a Messina dove i commercianti hanno protestato per via della mancanza di elettricità. Ricordiamo che il mercato Vascone è stato trasferito temporaneamente a causa di lavori di ristrutturazione. Intanto, l’assessore Finocchiaro, immediatamente intervenuto, ha rassicurato gli ambulanti sulla rapidità con la quale sarà risolto il problema.

