Messina, da lunedì le selezioni per il Servizio Civile nazionale

StrettoWeb

Le selezioni a Messina per il Servizio Civile nazionale bando 2024 si terranno nei giorni e nelle sedi come di seguito indicati. Progetto “Italia inclusiva: volontari per l’assistenza di anziani e adulti in situazione di disagio” – lunedì 17 marzo 2025 (ore 9/13) – palazzo Satellite, piazza della Repubblica 40, 1 piano, ingresso 23, ufficio n. 3; Progetto “Sviluppo sostenibile dei territori: volontari per l’educazione e per la promozione del turismo” – lunedì 17 marzo 2025 (ore 14/17) e martedì 18 marzo (9/13 e 14/17) – Palacultura Antonello, viale Boccetta 373, 4 piano, stanza n. 7; Progetto “Non solo libri: volontari nelle biblioteche italiane” – mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 e lunedì 24 marzo 2025 (ore 9/13 e 14/17) – Palacultura Antonello, viale Boccetta 373, 4 piano, stanza n. 7.

I candidati potranno consultare il calendario delle selezioni al seguente link https://www.scanci.it/notizie/dettaglio/regione-sicilia_2025227/ .

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.