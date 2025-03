Messina, Lega a Piazza Cairoli per dire sì alla Pace in Ucraina e alla pace fiscale 

StrettoWeb

Oggi e domani, dalle 10 alle 13, appuntamento con la Lega a piazza Cairoli lato monte per dire sì alla rottamazione di tutte le cartelle esattoriali, con la possibilità per chi finora non ce l’ha fatta a pagare quanto dovuto di dilazionare l’importo fino a 120 rate in 10 anni. “Pace in Ucraina e pace fiscale, queste sono le priorità“, spiega il senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e vicecapogruppo a Palazzo Madama

“Nella nostra Sicilia saremo presenti in tutte le principali piazze con ben 33 gazebo, a fronte degli oltre 1000 organizzati in tutta Italia. A sinistra vogliono la guerra, la Lega chiede pace, serenità e lavoro“, conclude.

