Messina, lavori di sostituzione di un tratto di condotta della rete fognaria

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di sostituzione di un tratto di condotta della rete fognaria insistente nella carreggiata ovest di via La Farina a Messina, direzione di marcia nord-sud, nel tratto compreso tra le vie Salandra e Roosevelt, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto domenica 16 marzo, dalle ore 6 sino alle 18, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato ovest della carreggiata ovest di via La Farina, nel tratto compreso tra le vie Salandra e Roosevelt; il divieto di transito veicolare nella carreggiata ovest di via La Farina, direzione di marcia nord-sud, nel tratto compreso tra le vie Salandra e Roosevelt, con collocazione di idonea segnaletica e di idonee barriere; il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati e il divieto di transito veicolare in via Lazio, nel tratto compreso tra le vie Reggio Calabria e La Farina; e il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati e il divieto di transito veicolare in via Roma, nel tratto compreso tra le vie Reggio Calabria e La Farina.

Istituito inoltre, dalle 6 di domenica 16 marzo, sino alle 18 di martedì 18 marzo, il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati e il divieto di transito veicolare in via Lucania, nel tratto compreso tra le vie Reggio Calabria e La Farina.

