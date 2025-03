Messina, lavori di riqualificazione delle strade cittadine: incontro con la 6ª Municipalità

StrettoWeb

Si è tenuto questa mattina un incontro riguardante la riqualificazione di alcune strade della VI Municipalità del comune di Messina. Presenti il vicesindaco Salvatore Mondello, il consigliere comunale Francesco Cipolla, il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano, accompagnato dai vicepresidenti Giovanni Donato e Salvatore Scandurra, i tecnici comunali Carmelo Costanzo e Antonio Loria dei servizi Tecnici e dei servizi Manutentivi. Sono state affrontate le problematiche relative agli interventi da effettuare nelle strade di pertinenza della Municipalità, attraverso un confronto sereno e proficuo, nel quale i consiglieri hanno avuto modo di evidenziare in particolare, le necessità del territorio di Torre Faro.

Il vicesindaco Mondello e i tecnici comunali hanno fatto sapere che da lunedì 17 sino a giovedì 20 marzo, partiranno i lavori nelle vie Biasini e Fortino, mentre da giovedì 20 sino a mercoledì 26 marzo, saranno interessate le vie Pozzo Giudeo, Torre Nuova e Lanterna. Successivamente si procederà con la via Senatore Arena.

Le parole di Mondello

“L’attenzione al territorio è priorità di questa Amministrazione – ha sottolineato a margine il vicesindaco Mondello – che ha pianificato e programmato una serie di interventi che riguardano tutta la città. Naturalmente è necessario comprendere come tali attività siano impegnative sotto il profilo tecnico ed economico, oltre che logistico, per la presenza di cantieri e di correttivi viabili. In ogni caso, con la collaborazione di tutti, sarà possibile ridefinire la fisionomia di Messina, restituendo efficienza e decoro alle nostre strade”.

