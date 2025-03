Messina: lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in via Conte di Torino, le limitazioni viarie

StrettoWeb

Da giovedì 27 marzo al 18 aprile 2025, in via Conte di Torino, a Messina, nel tratto compreso tra le vie Palermo e Manzoni, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato valle; il divieto di sosta, dalle ore 7.30 sino alle 17, con zona rimozione coatta, sul lato monte della stessa via; il restringimento della carreggiata stradale; e il limite massimo di velocità di 30 km/h, sempre nel medesimo tratto della via Conte di Torino.

Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede lato valle.

