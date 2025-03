Messina, al via i lavori per la nuova pista ciclabile da piazza Cairoli all’ex Fiera

StrettoWeb

Al via da questa mattina, a Messina, i lavori per una nuova pista ciclabile che da piazza Cairoli raggiungerà la Passeggiata a mare. Il progetto si chiama pista ciclabile “Cairoli – Stazione centrale – Passeggiata a mare” e altro non è che il prolungamento del percorso da Villa Dante a piazza Cairoli. Il tutto rientra nel Pums, il Piano urbano della Mobilità sostenibile, voluto fortemente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile.

La viabilità

Da oggi sino a martedì 18 marzo, dalle ore 7:30 alle 17, saranno istituiti il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, il restringimento della carreggiata stradale e il limite massimo di velocità di 30 km/h, in entrambi i sensi di marcia, in via La Farina-piazza della Repubblica-via Campo delle Vettovaglie, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e Rizzo. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile Cairoli-stazione F.S.- Passeggiata a Mare.

Cos’è il Pums?

Il PUMS è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui per migliorare la qualità della vita in città. Prevede un approccio integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urbana, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta, e promuove un’innovazione fondamentale mettendo al centro le persone, piuttosto che la gestione del traffico automobilistico. Principi guida che rendono i cittadini e il territorio protagonisti principali della costruzione del Piano e della sua attuazione.

