Messina, lavori di manutenzione di condotte fognarie in un tratto delle vie Palermo e San Giovannello

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di manutenzione di tratti di condotte fognarie, sono stati adottati provvedimenti viabili. Pertanto, dalle ore 8 di venerdì 21 marzo sino alle 17 di sabato 22, in via Palermo a Messina, nel tratto compreso tra i numeri civici 846 e 860, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, di transito veicolare nella semicarreggiata interessata dai lavori, il senso unico alternato di circolazione con regolamentazione mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Stesso provvedimento viabile lunedì 24 marzo, in via San Giovannello, nel tratto compreso tra i numeri civici 5 e 90.

