Messina, Junior Sport Lab soddisfatta del cammino nel calcio a 5

I campionati giovanili di calcio a 11 e calcio a 5 maschili sono giunti alle battute conclusive per la Junior Sport Lab. I primi a terminare l’annata agonistica sono stati gli Under 15 regionali, che si sono piazzati al settimo posto nel girone C con 31 punti all’attivo, frutto di 9 successi, 4 pareggi e 9 sconfitte. “Abbiamo centrato l’obiettivo minimo, che era la permanenza nella categoria, anche se c’è un po’ di rammarico per com’è andato il ritorno dopo l’ottima andata – commenta il tecnico Matteo Aquilia -. Potevamo fare qualcosa in più e magari raggiungere i playoff. Il bilancio è, comunque, positivo, considerando l’impiego, nella seconda parte della stagione, di un folto numero di giocatori nati nel 2012, che hanno maturato una preziosa esperienza. In generale, è continuato il percorso di crescita“.

Volgendo lo sguardo alle altre formazioni neroverdi. “Con l’Under 16 regionale siamo secondi, una lunghezza dietro la Fair Play Messina. C’è da disputare lo scontro diretto, nel quale si deciderà il passaggio alla fase successiva. Il torneo Under 17 volge al termine e stanno trovando un buon minutaggio i 2010“.

Il calcio a 5 continua a regalare grandi soddisfazioni. “Siamo orgogliosi del cammino della compagine Under 15. Dopo la qualificazione conquistata nell’entusiasmante sfida playoff, vinta per 4 a 3 contro il Barcellona Futsal, ci divide adesso un altro ostacolo al raggiungimento della Final Four. L’ambizione è quella di confermarci campioni siciliani per poi rappresentare l’intera Isola oltre lo Stretto“.

