Messina, istituzione del doppio senso di circolazione in un tratto di via Sardegna

Istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato nord di via Sardegna a Messina, nel tratto compreso tra le vie del Santo e Catania, provvedendo alla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale di delimitazione degli stalli di sosta paralleli al marciapiede nel corrispondente tratto lato sud; il doppio senso di circolazione in via Sardegna, nel tratto compreso tra le vie del Santo e Catania, provvedendo alla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale di doppia striscia di mezzeria; l’obbligo di fermarsi e dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra in via Sardegna, direzione di marcia ovest-est (monte-mare), in corrispondenza dell’intersezione con via Catania; e ripristinare gli attraversamenti pedonali in via Sardegna, in corrispondenza delle intersezioni con le vie del Santo e Catania e in corrispondenza de numero civico 11. Il provvedimento è stato adottato per migliorare la fluidificazione della circolazione stradale.

