Messina, interventi di razionalizzazione e riduzione delle perdite delle reti idriche

Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Salandra, complanare ovest di viale San Martino, Cremona e Crema. Pertanto, da giovedì 20 marzo sino al 20/04/2025, sono istituiti il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada, procedendo per singolo tratto di via in cui si prevede di intervenire: a) lato nord di via Salandra, nel tratto compreso tra via Crema e la complanare ovest di viale San Martino; b) lato ovest della complanare ovest di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie Cremona e Salandra; c) lato sud di via Cremona, nel tratto compreso tra via Crema e la complanare ovest di viale San Martino; d) lato est di via Crema, nel tratto compreso tra le vie Cremona e Salandra; e) entrambi i lati di via Salandra, per un tratto di 20 metri, compreso tra via Crema e la complanare ovest di viale San Martino.

Istituiti inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di strada sopra elencati; e il divieto di transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede adiacenti i tratti di strada sopra elencati, deviando il transito pedonale sul marciapiede del lato opposto o su idonei percorsi protetti e delimitati all’interno degli stessi tratti di marciapiedi, con la collocazione di idonea segnaletica stradale di indicazione e con l’ausilio di movieri.

